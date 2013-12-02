Suriye uçakları sınırdan döndü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Suriye'ye ait iki uçağın farklı noktalardan sınıra yaklaşması üzerine hava muharebe devriye görevindeki F-16'ların bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'ye ait söz konusu uçaklardan birinin sınıra 4, diğerinin 4.5 deniz mili kala dönerek bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16, Türkiye-Suriye hudut bölgesindeki hava muharebe devriye görevine devam etti.

Suriye'ye ait bir SU-24 uçağının Karbeyaz/Hatay güneyinde bir başka SU-24 uçağının ise Cilvegözü/Hatay güneyinde sınıra doğru yaklaşması üzerine F-16'lar bölgeye yönlendirildi. Söz konusu uçaklardan biri sınıra 4, diğeri 4.5 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaştı.