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Suriye uçakları İHH TIR'ını vurdu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep'e yardım taşıyan TIR'larının Suriye uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı

09 Mayıs 2014 15:42

İHH İnsani Yardım Vakfı, Reyhanlı'daki ofislerinden Halep'teki depolara un taşıyan yardım TIR'ının, Suriye uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.

 

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) yapılan açıklamada, yardım TIR'ının Halep'te saldırıya uğradığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İHH'nın, Reyhanlı'daki ofisinden Halep'teki depolara un taşıyan yardım tırı, dün akşam saatlerinde Suriye uçakları tarafından Halep'te vurulmuştur. Suriye'deki partner kuruluşlarımızdan Genç Müslümanlar Heyeti'ne ait yardım tırına, Halep'in girişinde bulunan Kestillo Bulvarı'nda yapılan saldırıda, Suriye vatandaşı 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralanmıştır."de ağır yaralanmıştır” denildi.

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