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Suriye: Uçağın düşürülmesi saldırı değil, kazaydı

Uçak krizinden sonra Suriye kanadından gerilimi düşürmeye yönelik bir açıklama geldi

23 Haziran 2012 20:51

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi, Türk savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Makdisi, "Olay bir saldırı değil, kaza" dedi.

Bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan Makdisi, olayın Suriye hava sahasında gerçekleştiğini hatırlattı.

Yapılacak detaylı incelemenin ardından resmi bir açıklama yapacaklarını belirten Makdisi şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı herhangi bir düşmanlık yoktu, sadece egemenliğimiz için savunmada bulunuldu. Dolayısıyla, kamuoyunuza belirtmek isterim ki bu olay hiçbir şekilde bir saldırı değildi."

Uçağın düşürüldükten sonra Türk uçağı olduğunun anlaşıldığını dile getiren Makdisi, arama çalışmalarına da koordineli bir şekilde devam edildiğini de sözlerine ekledi.

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