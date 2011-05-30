-SURİYE UAEK'E SÖZ VERDİ NEW YORK (A.A) - 29.05.2011 - Suriye'nin, gizlice nükleer santral inşa ettiği iddiaları karşısında, BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile tam bir işbirliği içerisinde olacağı sözü verdiği bildirildi. UAEK Başkanı Yukiya Amano, Suriye'nin nükleer çalışmalarla ilgili üst düzey yetkililerinin bu konuda kendilerine bir mektup sunduklarını belirterek, ''mektupta, UAEK ile tam bir işbirliği içinde olacağız'' denildiğini belirtti. İsrail tarafından Suriye'nin kuzeyinde 2007 yılında bombalanan yerde gizli nükleer santral inşaatı olduğu ileri sürülüyordu. UAEK da 2008 yılından itibaren bu delillerle ilgili çalışmalar yapıyordu. Santralde, tamamlanabilmiş olması halinde, nükleer silah yapımında kullanılabilecek plutonyum da üretilebileceği ileri sürülüyordu. ABD, konunun UAEK tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne getirilmesi için çaba gösteriyordu. Suriye'nin işbirliği sözünün, ABD'nin bu çabaları karşısında geri adımı şeklinde yorumlandı.