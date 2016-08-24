Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı: Türk askeri bizi kurtarmaya geldi

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonu anbean takip ettiklerini söyledi. Dede, “Bu harekatla Türk askeri bizi kurtarmaya geldi” ifadesini kullandı.

Keklice köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerlerinin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının kontrolüne geçtiğini sevinçle öğrendiklerini belirten Dede, operasyondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Dede, "Biz bu harekatı 6 yıldır bekliyoruz. Suriye'de ilk zulüm başladığından beri bu harekatı bekliyorduk. Allah'a çok şükrediyoruz, bu harekatla Türk askeri bizi kurtarmaya geldi. Cerablus'tan haberler alıyoruz, Türk askerini bizim çocuklar güllerle karşıladı. Menbiç halkı zaten 'Türk halkı bizi ne zaman kurtarmaya gelir' diye bekliyordu." diye konuştu.

"Türk askeri bizim de askerimiz"

Türk askerinin sadece Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların askeri olduğunu ifade eden Dede, "Türk askeri bütün Müslümanların, ümmetin askeridir. Türk askeri bizim askerimizdir. Bizim askerimiz, bizi kurtarmaya geldi. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Dede, "Türk askeri sadece Türklerin değil bizim de askerimizdir. Türk askeri Mehmetçiktir, Peygamber Muhammed Mustafa'nın askerleridir. Türkiye, İslam ülkelerinin son karargahıdır. Bize yardıma geldi, bizi kurtaracaklar çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.