T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye, Türkiye'yle çatışmaya mı hazırlanıyor?

Türkiye ile Suriye sınırında hareketlilik devam ederken Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne 4 askeri araçla jandarma komandolar geldi.

25 Haziran 2011 03:00

T24- Türkiye ile Suriye sınırında hareketlilik devam ederken Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne 4 askeri araçla jandarma komandolar geldi. Suriyeli askerlerin, ilçeye bağlı Güveççi Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre uzakta ormanlık alan içine kamyonetlerle kum çuvalları indirdiği sanılan bölgeye bir de uçaksavar yerleştirdiği iddia edildi.





Vatan'da yayımlanan (25 Haziran 2011) habere göre, ilçe merkezinden geçerken heyecan yaratan komandolar, İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. Büyük çoğunluğu uzman çavuş ve astsubay olduğu gözlenen komandoların, sınırda olası bir gerginlikte görev almak için ilçeye gönderildiği ileri sürüldü.

'Uçaksavar yerleştirildi' iddiası

Suriyeli askerlerin, Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre uzakta ormanlık alan içine kamyonetlerle kum çuvalları indirdiği sanılan bölgeye bir de uçaksavar yerleştirdiği iddia edildi. Branda ile kamufle edildiği ileri sürülen uçaksavarın yönünün de Türkiye’ye dönük olması dikkat çekti.

İşçi Partililer eylem yaptı

Öte yandan Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde İşçi Partisi üyeleri, Suriyelilere destek için yaptıkları eylemde ABD’yi protesto etti. Anıt Alanı’nda toplanan kalabalık adına bir konuşma yapan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel, ABD’nin Türk askerinin Suriye’ye sokmak istediğini ileri sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24