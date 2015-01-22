Suriye, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Suriye'nin, Türkiye'yi yabancı militanların sınırı aşarak IŞİD'e destek vermek için Suriye'ye geçmelerine göz yumduğu iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a şikâyet ettiği ortaya çıktı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar El Caferi tarafından BMGK'ya ve Genel Sekreter'e 12 Ocak'ta verilen mektupta, BMGK'nın Türkiye'ye karşı harekete geçmesi istendi.

Beşar El Caferi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir süpermarkete saldırı düzenleyen Amedy Coulibaly'nin eşi Hayat Boumedienne'nin 2 Ocak'ta Madrid üzerinden Türkiye'ye geldiği, Kadıköy'de bir otelde kaldığı ve 8 Ocak'ta Suriye'ye geçtiği tespit edildiği açıklamasına dayandırarak yazdığı mektupta,

"Bu açıklama, bizim daha önce çok kez söylediğimiz gibi, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından gelen yabancı militanların Suriye'ye geçmelerinin ana kanalı olduğunun resmi ağızdan itirafıdır. Türkiye, aynı zamanda militanların kendi ülkelerine yada başka ülkelere geçişlerinin de ana yoludur" dedi.

Caferi, yaklaşık 10 gün önce BMGK'ya ve Genel Sekreter Ban Ki Moon'a ilettiği, ayrıntıları dün belli olan mektubunda, Türkiye'nin yabancı militanların Suriye'ye geçişine izin verdiğini ve Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele kararlarını ihlal ettiğini savundu. Caferi, "Suriye Arap Halk Cumhuriyeti, bu nedenle Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu etkili önlemler alma ve Türk rejiminin politikalarını kınama çağrısı yapar. Türk rejimi, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye sokmakla sorumlu tutulmalıdır" dedi.