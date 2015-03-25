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'Suriye, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını düşürdü' iddiası

Rus resmi haber ajansı Sputnik, Suriye'nin bir İHA düşürdüğünü duyururken, Suriye gazetesi El Vatan düşürülen İHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu öne sürdü

25 Mart 2015 20:19

Suriye ordusunun, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi.

Rus resmi haber ajansı Sputnik, Suriyeli askeri bir yetkili, Suriye ordusunun dün Halep yakınlarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü öne sürdü. Suriye gazetesi El Vatan ise İHA'nın Türkiye'ye ait olduğu iddiasını dile getirdi. El Vatan, "askeri yetkililerin yaptıkları inceleme sonucunda İHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu saptadıkları” bilgisine yer verdi. Haberde, "keşif uçuşu" yapan İHA'nın Halep bölgesindeki "Suriye ordu güçlerinin pozisyonlarıyla ilgili istihbarat topladığı" ve "bu bilgileri daha sonra Suriyeli muhaliflere ileteceği" iddiası yer aldı.

 

Geçen hafta ABD İHA’sını düşürdü

 

Sputnik’in haberine göre, Suriye ordusu, geçen hafta da bir Amerikan İHA'sının düşürüldüğünü duyurmuştu. ABD'nin Kasım 2011'de Türkiye'nin verdiği izinle Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne yerleştirdiği dört adet ‘Predatör' tipi İHA'dan birinin, 17 Mart'ta Lazkiye'nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldüğü iddia edilmişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ‘Suriye hava savunması, düşman ABD keşif uçağını kuzey Lazkiye'de düşürdü' iddiasında bulunurken, devlet televizyonunda İHA'nın vurulma anının ve enkazının görüntüleri yayınlanmıştı. Türk askeri kaynaklar da, düşen ABD'ye ait Predatör'ün İncirlik'ten silahsız olarak kalktığını doğrulamıştı.

 

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