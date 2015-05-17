Suriye, Türkiye'nin Vietnam'ı olur mu?

Radikal yazarı Cengiz Çandar, bugünkü köşe yazısında Suriye'nin Türkiye için Vietnam olabileceği yorumunu yaptı. Suriye'de bir "vekalet savaşı" yaşandığına dikkat çeken Çandar, ABD'nin askeri bir çözümden yana olmadığını, Türkiye'nin ise aksi yönde bir umut beslediğini söyledi.

"'Suriye sahnesi'ndeki “Vekâlet Savaşı”nın bir tarafında İran var. Uzun sürecek bir savaş bu. Savaşın diğer (karşı) tarafında yer alan ve Selefi-Vahabi örgütlerle kucak kucağa 'mezhepçi' bir 'tek adam' yönetimindeki 'otoriter Türkiye'ye ne dersiniz" ifadelerini kullanan Çandar, Türkiye'nin de yöneticilerinin "ideolojik tercihleri", "mezhepçi siyasi pozisyonu" ve de "sahadaki müttefikleri" aracılığıyla Suriye'de yaşananların içine çekildiğini söyledi.

Türkiye ile Suudi Arabistan’ın ‘Suriye’deki izdivacı’, Türkiye’de ‘rejim değişikliği’ni zorlayacak nitelikler ifade ediyor

Çandar'ın yazısının bir bölümü şu şekilde:

“Türkiye ile Suudi Arabistan’ın ‘Suriye’deki izdivacı’ bir yönüyle IŞİD’e karşı iken, ister istemez, özünde IŞİD ile ‘aynı ideoloji’deki ‘Selefi-İslâmcı’ gruplara kapıları açıyor.

Bu “dinamik”, bir yandan Türkiye’de ‘rejim değişikliği’ni zorlayacak nitelikler ifade ederken, diğer yandan da Suriye’nin ‘Türkiye’nin Vietnam’ı’ olması tehlikesini öne çıkartıyor.”

Önceki yazılarımı ve özellikle son iki yazımı okuyanlar, Türkiye’nin Suudi Arabistan ile birlikte Suriye’deki yeni oluşan“Fetih Ordusu”na ve bu yeni “askeri güç”ün belkemiğini oluşturan el-Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’ni dolaylı, Ahrar eş-Şam adlı Selefi örgütü doğrudan destek vermekte olduğuna dikkat etmişlerdir.

'Paralar Suudi Arabistan’dan, bu örgütlere her tür destek Türkiye’den'

Paralar Suudi Arabistan’dan, bu örgütlere her tür destek Türkiye’den. Bunun neticesinde, son haftalarda “Kuzey Suriye”de bu örgütler, Şam rejimine karşı askeri başarılar elde ettiler ve kimileri Başşar Esad rejiminin günlerini yeniden saymaya başladı."

Çandar'ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.