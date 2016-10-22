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Suriye: Türkiye'nin operasyonları işgaldir, tüm araçlarla karşı konulacak!

Suriye ordusunda yapılan açıklamada, "Hangi gerekçe altında olursa olsun Türk ordusunun Suriye topraklarında bulunması kesinlikle kabul edilemez" denildi

22 Ekim 2016 21:15

Suriye, Türkiye’nin topraklarındaki askeri operasyonlarını ‘işgal’olarak niteledi ve Türk ordusuna karşı uygun gördüğü tüm araçlarla karşı koyacağını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye ordusunda yapılan açıklamada, "Hangi gerekçe altında olursa olsun Türk ordusunun Suriye topraklarında bulunması kesinlikle kabul edilemez" denildi.

Haberde, "Suriye’nin, işgal niteliğinde sayılan bu güçlere karşı uygun gördüğü tüm araçlarla karşı koyacağı" iddia edildi.

Suriye ordusu Perşembe akşamı yaptığı açıklamada ise Türk savaş uçaklarının Suriyehava sahasını ihlal etmesi halinde Şam rejimi tarafından düşürüleceğini öne sürmüştü.

Türk Silahşı Kuvvetleri iki aya yakın süredir devam eden Fırat Kalkanı harekatında IŞİD kuvvetlerinin ardından Fırat'ın batısında bulunan YPG güçlerini de vurmaya başladığını duyurmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ise 26 hava saldırısıyla 18 PYD-YPG hedefinin vurulduğu kaydedilerek, “Suriye’nin kuzeyine yönelik hava harekatında 160 ila 200 PYD/PKK mensubu etkisiz hale getirildi” denmişti.

 

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