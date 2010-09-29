-SURİYE: TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA DOLAYLI MÜZAKERELERE HAZIRIZ ŞAM (A.A.) - 29.09.2010 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye'nin arabuluculuğunda İsrail ile dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılmasına hazır olduklarını söyledi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler(BM) 65. Dönem Toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Muallim, BM temsilcilerine hitap etti. Muallim konuşmasında, "Suriye'nin uluslararası ilişkilerini ve dış politikasını yeniden düzenleme vizyonu" çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, "Suriye'nin uzun yıllar ambargo uygulanan bir ülke olmasına rağmen şimdi Ortadoğu'da barışın sağlanması konusunda kilit role sahip bir ülke haline geldiğini" bildirdi. Ortadoğu'da barışın tesisine yönelik girişimlerin yapıldığı süreçte İsrail'in uyguladığı politikaları eleştiren Muallim, "İsrail'in bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan savaş çanları çaldığını" kaydetti. "Barışın politik manevralarla değil, icraatlarla ve irade ile sağlanabileceğini" belirten Muallim, "Suriye-İsrail barış sürecinde İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinin kesinlikle pazarlık konusu olamayacağını" yineledi. Muallim, "Golan Tepeleri dışında, Suriye'nin Türkiye'nin arabuluculuğunda İsrail ile dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda hazır olduğunu" ifade etti. Konuşmasında bölgesel konuları değerlendiren Muallim, Irak'ın bütünlüğü ve istikrarını desteklediklerini bildirerek, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini, Irak'ın egemenliğinin geri kazanılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Muallim, nükleer enerji ve silahlar konusunda ise "çifte standartlı bir politika izlemenin yanlış olduğunu, barışçıl amaçlarla kullanılmak üzere her ülkenin nükleer teknoloji edinme hakkının bulunduğunu" söyledi. Muallim bu çerçevede, "İsrail'in nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını imzalaması ve tesislerini uluslararası denetçilere açması konularında zorlanması gerektiğini" kaydetti. Konuşmasında, Küba'ya yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Muallim, doğal afet nedeniyle ağır zarar gören Pakistan'a yönelik daha fazla yardım faaliyetinin gerçekleştirilmesi yönündeki temennisini de dile getirdi.