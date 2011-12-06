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Dünya

Suriye: Türkiye'den terörist gruplar sızıyor

Suriye, Türkiye sınırından ülkeye giriş yapmaya çalışan silahlı "teröristlerin" engellendiğini...

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Suriye, Türkiye sınırından ülkeye giriş yapmaya çalışan silahlı "teröristlerin" engellendiğini açıkladı. İddiaya göre, çıkan çatışmada yaralanan "teröristler" Türk ordusuna ait araçlarla taşındı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, dün gece ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Ayn el Bayda bölgesindeki sınır muhafızları, "Türkiye'den gelen silahlı terörist grupların sızma girişimine engel oldu."

SANA, yaklaşık 35 kişi olduğu belirtilen gruptan bazılarının çıkan çatışmada yaralandığını, diğerlerinin ise Türkiye'ye geri kaçtığını bildirdi.

Haberde, yaralıların Türk ordusuna ait araçlarla geri taşındığı öne sürülürken, Suriyeli muhafızlardan ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.


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