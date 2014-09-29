Suriye: Türkiye'nin IŞİD politikasından memnunuz

Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e karşı kurulan koalisyonunda yer almasında duyacakları memnuniyeti dile getirdi. Haydar, "Suudilerin, Türklerin, Katarlıların veya Ürdünlülerin IŞİD'e karşı savaşmalarına karşı olmadıklarını" belirtti.

Bu ülkelerin IŞİD'in en başta kurulmasının nedeni olduğunu öne süren Haydar, "Bu ülkeler şimdi savaşa katılıyorlarsa bu iyi bir şeydir" dedi.

Ali Haydar açıklamalarına şöyle devam etti:



Suriye jetlerinin IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye yardım etmemesinin sebebini Türkiye olarak açıklayan Haydar, "Türkiye'nin, kendi sınırına çok yakın uçan bir Suriye jetini düşürdüğünü hatırlatarak, bu sebepten dolayı Suriye uçaklarının sınıra yakın yerlerde uçuş yapmadığını" savundu.