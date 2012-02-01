-Suriye Türkiye'den destek istedi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.02.2012 - Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında Türkiye'nin desteğini istediklerini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye toplantısı sona erdi. Caferi BMGK'nın Suriye konulu toplantısında son sözü alarak bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Katar'a yüklenen El Caferi, ''Katar önce hangi birliğe üye olduğuna karar versin, NATO'ya mı yoksa Arap Birliği'ne mi üye?'' dedi. Caferi, Türkiye'nin adını vermeden, Suriye'nin daha önce dostu olan bazı ülkelerin Suriye'de petrol rafinelerine saldıran silahlı unsurları barındırdığını ileri sürdü. Caferi, Suriye'deki ekonomik zorluklardan söz ederken de, Türkiye ile ekonomik ortaklığa gittiklerini, ancak bunun kendilerine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini de ileri sürdü. ''Hatalar yapıldığı açık'' diye konuşan Caferi, ''Cumhurbaşkanı Beşşar Esad krizden çıkmak için bir yol haritası da sundu, ama her şeyi kendi yapamaz, Arap Birliği'nin, Türkiye'nin, kardeş ülkelerin ve Konsey'in yardımına ihtiyacı var'' dedi. -Askeri müdahale yok- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton BM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Suriye'deki durumdan derin endişe duyduğunun görüldüğünü belirterek, ''Önümüzdeki günlerde Esad rejimine mesaj verecek bir karar tasarısı üzerinde çaba sarfedilecek'' dedi. Arap Birliğinin desteklenmesi gerektiğini belirten Clinton, ''Suriye'de askeri müdahale niyeti yok. Bu sorun barışçıl şekilde çözümlenmeli. Bunun için de ABD olarak Esad'ın geri çekilmesi ve siyasi bir geçiş sürecinin başlaması için (Esad'ın) başkalarına izin vermesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin BMGK'da yaptığı konuşmada, Arap Birliği'ni desteklediklerini ve bir karar tasarısı üzerinde çalışılabileceği mesajını verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, Konsey'in Arap Birliği'nin planını destekleyerek, Fas tarafından sunulan karar tasarısını kabul etmesini düşündüklerini ifade ettiler. Bu arada Türkiye'nin Fas tarafından sunulan karar tasarısının sponsorları arasına girdiği bildirildi. Fas'ın karar tasarısı halen BMGK üyeleri arasında uzmanlar düzeyinde müzakere ediliyor.