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Suriye: Türkiye taahhütlerini bozdu

Suriye, muhaliflerin Astana'daki barış görüşmelerini boykot etmesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

14 Mart 2017 20:06

Suriye hükümeti muhalif grupların Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün başlaması beklenen üçüncü tur Suriye barış görüşmelerini boykot etmesinin, Türkiye'nin taahhütlerini bozduğunu gösterdiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın boykot kararı alan Suriyeli muhalif komutanlarla irtibat halinde olduğunu söyledi.

Görüşmelerde bulunan Suriye hükümet temsilcisi Beşar Caferi, "Üç garantörden bir tanesi taahhüdünü bozarsa -ki Türkiye'den bahsediyorum- bu silahlı grupların (görüşmelere) katılıp katılmaması konusunun Türkiye'ye sorulması gerektiği anlamına gelir" dedi.

Suriyeli muhalif grupların sözcülerinden Usame Ebu Zaid Rusya'nın sivillere yönelik hava saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal etmesi ve Suriye ordusunu ateşkese uymaya ikna edememesi nedeniyle görüşmelere katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. Zaid Türkiye'ye bu kararlarını bildirdiklerini söylemişti.

Interfax haber ajansına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, muhaliflerin sundukları nedenlerin "ikna edici olmadığını" belirterek, görüşmeleri boykot etme kararlarının sürpriz bir gelişme olduğunu ve Rusya'nın konuyu halletmeye çalıştığını belirtti.

İlk iki turdaki görüşmelerde 2011 yılından bu yana 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılmasını hedefleyen taraflar arasında büyük ölçüde ihlal edilen ateşkesin desteklenmesine odaklanılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/dpa/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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