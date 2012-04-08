Suriye-Türkiye sınırında çatışma

Suriye ordusunun Türkiye sınırı yakınındaki Idlib bölgesini vurduğu ve çatışma nedeniyle bölgedeki yaralılara müdahale edilemediği belirtildi. BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan da, bölgedeki şiddetin tırmanmasından dolayı "şoke olduğunu" belirterek Suriye'yi sert bir dille uyardı.

Suriyeli muhalifler, orduya ait 90 kadar tank ve zırhlı aracın Idlib kentinin güneybatısını vurduğunu açıkladı. Saldırıya askeri helikopterlerin de destek verdiği belirtildi.

Muhalifler, ordu saldırısında ölenler ve yaralananlar olduğunu söyledi. Bölgeye yönelik bombardıman devam ettiği için yaralılara yardım edilemediği ifade edildi. Özgür Suriye Ordusu üyelerinin de bölgedeki köylerinden birinde, hükümet güçlerince kuşatıldıkları kaydedildi.



Annan'dan Esed'e sert uyarı



BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, Suriye'de şiddetin tırmanmasından "şoke olduğunu" belirtti. Suriye'de, çatışmaların tırmanmasıyla birlikte, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği’nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'dan uyarı geldi. Annan, Suriye'deki şiddet olaylarının tırmanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Esed yönetiminin kendisine verdiği güvenceleri ihlal ettiğini söyleyen Annan, Şam rejiminden verdiği sözleri tutmasını istedi. Annan ateşkes için son tarihin 12 Nisan sabahı, Şam saatiyle 06.00 olduğunu söyledi.



'Muhalifler yazılı güvence versin'



Suriye Dışişleri Bakanlığı, muhaliflerden "yazılı güvence" alınmadıkça askerlerin kentlerden çekilmeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin 10 Nisan'da kentlerden çekileceğini söylemenin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın henüz, silahlı grupların her türlü şiddetin sona erdiğini kabul ettiğine ilişkin yazılı güvence sunmadığı" kaydedildi.



Çekilme sözüne rağmen operasyon



Şam rejimi, Annan barış planı çerçevesinde 10 Nisan'a kadar askerlerini kentlerden çekeceği sözünü vermişti. Ancak muhaliflere göre, Suriye ordusu bu sürenin dolmasına 2 gün kala operasyonlarını artırmış durumda. Hama, Humus ve Idlib'te yoğunlaşan çatışmalarda can kaybı yaşandığı belirtiliyor.



Uydu fotoğrafları



Amerika Birleşik Devletleri de ülkedeki son durumu gözler önüne seren uydu fotoğraflarını yayınladı. Washıngton'ın Suriye büyükelçisi Robert Ford'un, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınladığı fotograflarda, Hama, Deraa, Humus gibi kentlerde ağır silahların yerleşim bölgelerini vurmak üzere hazır durumda beklediği görülüyor.

Uydu fotoğraflarıyla, tankların yerleşim yerleri yakınlarında operasyonlarına devam ettiği ortaya koyuldu.



Esed'e destek



Esed yönetimiyse, Baas partisinin 65'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Yıldönümü nedeniyle Suriye bayrakları ve Esed posterleri taşıyan Suriyeliler, başkent Şam'da bir meydanda buluştu.

Şam rejimi, 1 Nisan'da Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye Temsilcisi Kofi Annan'ın altı maddelik barış planını kabul etmişti.

Plan uyarınca, askerlerle ağır silahların yerleşim bölgelerinden çekilmesi için 10 nisan'a kadar, ateşkes için 12 Nisan'a kadar süre bulunuyor.