Suriye: Türkiye, İran ve Rusya'nın bildirisini içtenlikle karşılıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban “İran, Türkiye ve Rusyaarasında Moskova’da imzalanan anlaşma metnini içtenlikle karşılıyoruz” dedi.

Türk, Rus ve İranlı üst düzey yetkililerin uzlaştığı 6 maddelik bildirinin ilk maddesinde üç ülkenin çok mezhepli, demokratik ve seküler bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen desteklediği vurgulanıyor.

Şaban, 20 Aralık’ta Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından açıklanan bildiri ile ilgili açıklamada bulundu. Suriye hükümeti olarak bildiriyi içtenlikle karşıladıklarını dile getiren Şaban, bunun yeni bir başlangıç olabileceğini söyledi.