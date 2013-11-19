'Suriye, Türkiye için tehdit oluşturuyor'

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Son 1,5 yıldır Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit arttı. Suriye bizim için önemli ama birinci önceliğimiz Türkiye'nin ulusal güvenliği ve Suriye'deki durum Türkiye'nin ulusal güvenliğini her gün tehdit ediyor' diye konuştu.

Nazif Albayrak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Washington DC'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki iç savaş, İsrail-Filistin barış süreci ve İran ile yürütülen kimyasal silah müzakeraleri gündeme geldi.

Türkiye ile ABD arasındaki ortaklık model ortaklıktır'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme sonrası Kerry ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, ABD ile Türkiye'nin çok iyi bir ortaklıkları bulunduğuna değinerek, 'Bu yüzden Başkan Obama bu ortaklığı 'model ortaklık' olarak tanımladı' diye konuştu. Davutoğlu, 'ABD ile yürütülen işbirliği, yalnızca NATO üyeliği, güvenlik işbirliği olmakla kalmıyor. Bu işbirliğini ülkelerimiz ve küresel toplum için ekonomik refah ve demokrasi alanında da işbirliği olarak görüyoruz' dedi.

Davutoğlu, Suriye'de başta başkent Şam olmak üzere, ülkenin birçok yerinde insanların hastalık ve açlık yüzünden yaşamlarını yitirmekte olduğunu vurgulayrak, 'Bu insanlığa karşı suçu sona erdirmek uluslararası toplumun sorumluluğudur, hepimizin sorumluluğudur' dedi.

'Suriye'deki durum Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor'

Türkiye'deki Suriyelilerin 'misafir' olduklarını belirten ve onlara yardımcı olmak için elden gelen her şeyin yapıldığını anlatan Davutoğlu, 'Bu konuda 2 milyar dolar harcadık. Türk halkı kalplerini, kapılarını bu insanlara açtı ve kardeşleri olarak kucak açtı. İnsanlık açısından bu politikamıza devam edeceğiz. Ama aynı zamanda, bu insanlık meselesiyle birlikte, Türkiye'nin Suriye sınırı da kötü etkilendi. Çünkü, sınırın diğer tarafında kamu otoritesi olmaması nedeniyle, son 1,5 yıldır Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit arttı. Suriye bizim için önemli ama birinci önceliğimiz Türkiye'nin ulusal güvenliği ve Suriye'deki durum Türkiye'nin ulusal güvenliğini her gün tehdit ediyor' diye konuştu.

'Esad, açlıktan ölüme mahkum etmeyi savaş silahı olarak kullanıyor'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, hedeflerinin Suriye'de akan kanı bir an önce durdurmak olduğunu belirterek, 'Bunu gerçekleştirmek için tarafların görüşme masasına getirilmesi konusunda hemfikiriz. Buna genel anlamıyla günden güne yaklaşıyoruz. Muhaliflerin, bu savaşa politik bir çözüm bulma umudu oluşturan Cenevre-2 Konferansı'na katılma bildirimlerini takdirle karşılıyoruz. Son dönemde Cenevre'deyken Dışişleri Bakanı Lavrov ile konuştuk. Dışişleri bakanlarıyla geçen haftadaki gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptık ve şimdi de Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile yüz yüze görüşüyoruz. Biz bu hedeflere bağlı kaldık ve kalmaya devam edeceğiz' dedi. Kerry, görüşmelerde yalnızca Suriye'nin geleceğini değil aynı zamanda komşu ülkeleri de tehdit eden ve giderek artan radikalleşme konusunu da ele aldıklarını belirtti. Esad yönetiminin, savaş silahı olarak insanları açlıktan ölüme mahkum etme yöntemini uyguladığını savunan Kerry, 'Bu savaş hukukuna aykırı. Bu insan vicdanına aykırı. Bu kabul edilemez ve bununla mücadele etmek için baskı uygulamaya devam edeceğiz' dedi.

Oldukça samimi bir havada geçen basın toplantısında iki bakan da birbirleri ile gerek yüzyüze gerekse telefonla ne kadar sık görüştüklerine değindi. Bakan Davutoğlu, kendisini arayan John Kerry'nin telefonuna yanıt vermesi üzerine, eşinin 'Bazı aile konularını görşmek için ben de seni telefonla arasam daha iyi olacak belki. Seni telefonla yakalamak, seni görmekten çok daha kolay diyor' diyerek espri yaptı. Davutoğlu ve Kerry, basın toplantısını tokalaşarak ve birbirlerinin sırtlarını sıvazlayarak bitirdi.