Suriye: Türkiye hava sahasını kullanmaya devam edeceğiz

Suriye Havayolları'nın Moskova temsilcisi Ahmet Hüseyin, Rus basınına açıklama yaparak, dünkü olayın ardından Suriye Havayolları şirketinin Şam-Moskova uçuş seferleri rotasını değiştirmek niyetinde olmadığını belirtti.

Hüseyin uçakta gizlice taşınan bir yük bulunmadığını belirterek, "Ciddi bir şey bulunsaydı altı saat arama yapmazlardı. Böyle bir olay ilk defa başımıza geliyor. Böyle tatsız bir hadise yaşandı diye uçaklarımızın Moskova'ya giden rotasını da değiştirmek niyetinde değiliz. Türkiye hava sahası üzerinden uçmaya devam edeceğiz" dedi.