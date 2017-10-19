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Suriye: Türk yönetiminin politikaları, Türkiye’nin birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek

Türkiye’nin İdlib hamlesi, Astana görüşmelerindeki taahhütleriyle ve üzerinde anlaşılan noktalarla çelişiyor

19 Ekim 2017 00:04

Çeviri: Gonca Tokyol

Türkiye’yi bölgedeki sorunları kışkırtmakla suçlayan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türk yönetimini politikalarının gelecekte ülkenin birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vereceği uyarısında bulundu. 

“Türkiye’nin İdlib hamlesi, Suriye’nin bağımsızlığı ve güvenliğine yönelik küstah bir saldırı”

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Şam kırsalındaki Al-Tall kentinde Baas Partisi yetkilileriyle bir araya gelen Mikdad, Türkiye’nin İdlib’deki askeri operasyonunu “Suriye’nin bağımsızlığı ve güvenliğine yönelik küstah bir saldırı” olarak nitelendirdi ve uluslararası yasaların ihlal edildiğini savundu. Mikdad, “Türkiye’nin hamlesi, Türk yönetiminin iddialarının aksine Astana görüşmelerindeki taahhütleriyle ve üzerinde anlaşılan noktalarla çelişiyor” diye ekledi.

“Suriye, Irak hükümetinin ülkeyi bir arada ve bağımsız tutmak için atacağı adımları destekliyor”

Irak’taki durumla ilgili de konuşan Mikdad, “Suriye Irak’ın birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir zararı tamamıyla reddediyor ve Irak hükümetinin ülkeyi bir arada ve bağımsız tutmak için atacağı adımları destekliyor” dedi. 

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