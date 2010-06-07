Suriye: Türk kardeşlerimizin yanındayız

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) 3. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerini sürdürüyor.





Cumhurbaşkanı Gül, Çırağan Sarayı Sultan Süiti'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Birleşmiş Milletler (BM) 64. Genel Kurulu Başkanı Ali Treki ile görüştü.





Alınan bilgiye göre, görüşme sırasında Esad, ''Türk kardeşlerimizin yanındayız'' mesajını vererek, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısında hayatını kaybeden ''her bir şehidin ailesine taziyelerinin iletilmesini'' istedi.





Arap Birliğinin aldığı kararları da anlatan Esad, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) bağlamında işbirliğinin önemini vurguladı.





Filistin'de ulusal uzlaşı için iki tarafın da çabasının gerektiği belirten Esad, ''Suriye'de büyük bir infial içinde Türkiye'ye desteğin arttığını'' ifade etti.





Esad'ın ardından Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Birleşmiş Milletler 64. Genel Kurulu Başkanı Ali Treki ise Türkiye'ye, Gazze konusunda tam destek verdi.





Bu arada, görüşme sırasında Ürdün Kralı Abdullah da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak, ''Hükümet ve halk olarak yanınızdayız'' dedi, Ürdün hükümeti ve halkının desteğini dile getirdi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin için Türkiye'nin üstün çabalarını takdir ettiğini belirtti.





Genelde Arap dünyası, özelde ise Filistin halkı gözünde Türkiye'nin itibarının yükseldiğine işaret eden Abbas, buna Ramallah'ta yapılan İktisat Forumu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin adı geçince, 1800 kişinin katıldığı toplantıda herkesin ayağa kalkarak 4 dakika alkışlamasını örnek gösterdi.

