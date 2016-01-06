ABD Genelkurmay Başkanı Dundorf, Hulusi Akar'la görüşecek; gündem sınır güvenliği

Almanya, IŞİD’e yönelik koalisyon harekâtına destek vermek amacıyla, unsurlarını İncirlik Üssü’nde konuşlandırdı. İngiliz savaş uçaklarının da kısa süre içinde İncirlik’e konuşlandırılması bekleniyor.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye krizine diplomatik çözüm takvimi işlemeye başlarken, uluslararası aktörlerin Türkiye eksenli girişimleri de hız kazandı.

Fransa Savunma Bakanı Jean Yves Le Drian ile dün görüşmelerini tamamlayan Ankara, bugün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford’ı ağırlayacak. Fransa Savunma Bakanı Le Drian dün (5 Ocak 2015) Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ise bölgesel gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük ziyaret için dün Ankara’ya geldi. Dunford’u, Esenboğa Havalimanı’nda ABD Büyükelçiliği ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri karşıladı. Orgeneral Dunford bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşecek.

Görüşmelerde Türkiye’nin sınır hattının güvenliğine yönelik önlemler, IŞİD’e karşı İncirlik Üssü merkezli olarak yürütülen hava operasyonları, Suudi Arabistan-İran gerginliğinin tetikleyeceği olası gelişmeler üzerinde durulacak.

Öte yandan İncirlik Üssü’nde halen ABD’ye ait 6 adet F-15C ve 6 adet F-15E hava-hava muharebe yeteneğine sahip avcı uçağı, 12 adet A-10 havadan karaya ağır bombardıman özellikli savaş uçağı, 12 KC-135 tanker uçağı, 10 MQ-1 silahlı insansız hava aracı ile bin 200 asker de görev yapıyor.