'Dışişleri'ndeki toplantıyı sızdıran kesinlikle içeriden biri'

Türkiye’nin olası Suriye savaşının tartışıldığı toplantıda konuşulanların internete sızmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’nda ‘böcek’ araması yapıldı ancak bir şey bulunamadı. Dışişleri’nden üst düzey bir yetkili, "Fail kesinlikle içeriden” dedi.

Süleyman Şah Türbesi ile ilgili güvenlik risklerinin konuşulduğu toplantının kayıtlarının sızması, Dışişleri Bakanlığı’nda alarma neden oldu. MİT’ten iki ekip, bakanlığın ilgili bölümü ile gün boyu toplantılar yaptı. Kaydın ‘böcek’ ile alındığı sonucuna varılsa da herhangi bir böcek bulunamadığını yazan Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, "Hem Dışişleri hem MİT yetkilileri, sızıntının dış istihbarat örgütlerinden değil, ‘içerden’ olduğu konusunda hemfikir kaldı" dedi. Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

MİT’ten iki ekip

Üst düzey katılımla gerçekleştirilen ön toplantının kaydedilip sızdırılmasının ardından dün Dışişleri Bakanlığı’nda tam anlamıyla sıkıyönetim ilan edildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ankara’ya dönüşü beklenmeden Müsteşar Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu başkanlığında güvenlik toplantıları yapıldı. MİT, hem kaydın yapıldığı odada böcek incelemesi için hem de bakanlıkta bundan sonra yapılacak ‘kozmik’ toplantıların güvenliğinin sağlanması için iki ayrı ekip kurarak Dışişleri’ne gönderdi. Ekipler perşembe günü başlattıkları çalışmaları dün de sürdürdü.

MİT ile ortak çalışmalara katılan Dışişleri’nden üst düzey bir yetkili, Hürriyet’in “Yabancı bir istihbarat örgütü olabilir mi” sorusuna, “Hayır, fail kesinlikle içeriden” yanıtını verdi. Söz konusu odanın kritik toplantılar nedeniyle yüksek güvenlikli bir yer olduğunu vurgulayan yetkili, alınan önlemlerin ancak içeriden aşılabileceğini savundu.

‘Böcek bulunamadı'

Güvenlik kaynakları ise Bakan odasındaki aramada ‘böcek’in bulunamadığını, buna karşın kaydın yüzde 90 ‘böcek’le gerçekleştirildiği değerlendirmesinin yapıldığını vurguladılar. ‘Böcek’in bulunamamasının, yerleştiren kişiler tarafından kaldırılmış olmasına bağlandığını belirten bir yetkili, bunun da ancak odaya erişimi olan kişilerce yapabileceği yorumunu yaptı. Bu nedenle Dışişleri ile MİT’in ortak yürüttüğü araştırmada, listenin üst sıralarında son dönemde Davutoğlu’nun odasına erişimi olan çalışanlar yer aldı.

25 Türk askerinin riski arttı

Dışişleri’nden alınan bilgiye göre, kayıtların yapıldığı ön görüşmenin ardından, yine Dışişleri Bakanlığı’nda ‘Mini MGK’ niteliğinde geniş katılımlı bir toplantı daha yapıldı ve Süleyman Şah Türbesi’ne ilişkin önemli kararlar alındı. Söz konusu kararlar hala yürürlükte. Ön toplantıdaki konuşmaların kamuoyuna yansımasının Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik uygulanan güvenlik konseptine zarar verdiğini belirten üst düzey bir yetkili, “Mesele 48 Mehmetçiğin can güvenliği meselesi. Sızıntı ile Türkiye’nin El Kaide ve IŞİD’e bakışı bütün çıplaklığıyla deşifre oldu ve bu, teröristlerin Türkiye konusundaki saldırganlığını ve intikam isteklerini artıracaktır” dedi.

TSK kırmızı alarmda

Dışişleri yetkilisi, toplantının yapıldığı tarihten bugüne dek Süleyman Şah Türbesi çevresinde IŞİD’in varlığının arttığına da dikkat çekti. Askeri yetkililer ise kaydın sızmasının ardından TSK’nın alarm seviyesini ‘kırmızı’ya çıkardığını, tedbirlerin ‘önleyici’ bir yaklaşımla artırıldığını bildirdiler.