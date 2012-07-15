Suriye: Tiremse'de katliam olmadı sadece 39 kişi öldü

Tiremse köyünde perşembe günü, 200’e yakın insanın öldürüldüğü öne sürülen olayla ilgili, Suriye hükümetinden ilk açıklama, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdissi tarafından yapıldı. Sözcü Makdissi bugün yaptığı açıklamada, Tiremse'de yaşananların "katliam" değil, "çatışma" olduğunu ve sadece 39 kişinin öldüğünü söyledi. Yaşanan olaylarda ordu güçlerinin tank ve helikopterlerle saldırdığı yalanladı.

Güvenlik güçlerinin sadece hafif silahlar kullandığını ve beş binayı hedef aldığını ifade eden Makdissi, Tiremse'de 39 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan ikisi hariç hepsinin silahlı kişiler olduğunu belirtti.

Olayın ardından, Tiremse'ye giden Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı bir gözlem ekibi, operasyon sırasında ağır silahlar, havan topu ve küçük silahlar kullanıldığı yönünde bir açıklama yapmıştı.

New York Times'ta yayımlanan bir haberde ise, Suriyeli eylemcilerin "katliam" olarak adlandırdığı olayın, ağır silahlara sahip güvenlik güçleriyle hafif silahlarla savaşan yerli muhalifler arasında yaşanan bir çatışma olduğu yazılmıştı.

Annan Moskova'ya gidiyor

BM-Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın, yarın Moskova'ya gideceği ve ertesi gün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, Suriye'deki olayları görüşeceği bildirildi.

Kremlin yaptığı açıklamada, Annan ile Putin arasında geçecek görüşmede, Rusya'nın barış planına olan desteğinin bir kez daha altını çizeceklerini belirtti.

Annan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Ban Ki-moon'un ise Suriye'de olan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Çin'e gideceği açıklandı.

İran arabuluculuğa hazır

AA'nın bildirdiğine göre İran, Suriye'deki sorunun halledilmesi için bu ülkedeki tarafları bir araya getirmeye hazır olduğunu bildirdi.

ISNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye'deki krizin aşılmasına yönelik çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Annan'ın, altı maddelik planı ve bunu güçlendirmeye yönelik başka öneriler de sunulduğunu kaydeden Salihi, “Kofi Annan, bugüne kadar tarafsız ve adil bir şekilde meseleyi ele almıştır. Bölgedeki bazı ülkelerin bu durumdan endişe duyduklarını belirtmeleri de üzücü” diye konuştu.

Suriye'deki krizin aşılması için umut olduğunu belirten Salihi, “Suriye'deki muhaliflerle görüşmeye ve onları İran'a davet etmeye hazırız. Hükümet ve muhalifler arasında müzakerelerde bulunulması için gerekli şartları sağlamaya da hazırız” ifadesini kullandı.

Salihi, Suriye'deki sorunun Suriyelilerce çözülmesi ve dışarıdan hiçbir şeyin dayatılmaması gerektiğine inandıklarını bildirdi.