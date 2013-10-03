Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti



Suriye tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Görüşmeler sırasında hükümet adına söz alan Savunma Bakanı Yılmaz, Suriye tehdidinin arttığına dikkat çekti.

Suriye'ye ilişkin hükümete verilen yetkinin süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı çıkarılan tezkerenin 1 yıllık süresi 4 Ekim'de doluyordu.

Tezkere bazı değişikliklerle Genel Kurul'da ele alındı. Tezkerenin değiştirilen metninde Suriye kaynaklı saldırılarda 71 Türk vatandaşının öldüğüne vurgu yapılırken, kimyasal silah ve kitlesel göç tehdidine de dikkat çekildi.

Açık yapılan oylamada; AKP ve MHP tezkereye onay verirken, CHP ve BDP hayır oyu kullandı.

Tezkere görüşmelerinde yine gerginlik hakimdi. Muhalefet tezkereye sert eleştirilerde bulundu.

Türkeş: Hadi oradan

Başbakanlık tezkeresiyle ilgili olarak ilk sözü MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş aldı. Türkeş, iktidar partisine "Önümüze getirilen tezkerede BM'nin Suriye'de kimyasal silah kullandığına dair rapora gönderme var. Bunu kim kullandı bilinmiyor. Ya kullananlar sizin müttefikiniz ise yine aynı tavrı gösterecek misiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Türkeş, "Millet savaş istemiyor, sözüm ona dinamik politikanızı istemiyor. Analar ağlamasın diye vatan savunmasını rafa kaldırıyorsunuz ama başka bir ülkeye müdahale yapmak için anaları ağlatacaksınız. Rahmetli Erbakan'ın uslübuyla konuşayım; hadi oradan" diye konuştu.

Loğoğlu : Halka saygısızlık

Ardından kürsüye CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu çıktı.

Tezkerenin savaşa karşı olan halka saygısızlık olduğunu söyleyen Loğoğlu, "Tezkere AKP'nin ibret verici vurdumduymazlığının bir tezahürüdür. AKP bu tezkre ile yanlış tarafgir Suriye politikasının faturasını Meclis'e ödetmek istiyor. Bu politikayı değiştirmesini beklediğimiz AKP savaş tezkeresiyle karşımıza çıkma pişkinliğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Baluken: Savaş tezkeresi

BDP adına ise Grup Başkanvekili Baluken söz aldı. Baluken, "Görüşülmekte olan savaş tezkeresi için BDP adına söz aldım" diyerek partisinin tezkereye karşı duruşunu anlattı.

Bozkır: Savaş amacıyla kullanılmadı

AK Parti ise İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile muhalefetin iddialarına yanıt verdi. Tezkerenin savaş amacı taşımadığına vurgu yapan Bozkır, "Burada açıklıkla ifade ediyorum, bu tezkere savaş tezkeresi değildir. Geçtiğimiz yıl alınan yetkiyi gerekli kılan şartların devam etmesi nedeniyle bu süre uzatmasını talep ediyoruz. Daha önce pek çok Başbakanlık tezkeresi buraya geldi ancak savaş amacıyla kullanılmadı" diye konuştu.

Yılmaz: Tehdit artıyor

Hükümet adına söz alan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye tehdidinin giderek arttığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "2012'de vatandaşlarımızın ve sınır güvenliğimizin tehdit edilmesi üzerine tezkereyi almıştık. O şartlar bugün itibariyle değişmedi. Hatta tehdit algımız giderek artıyor. Bugüne kadar oradaki menfi şartlarımızın hiçbirinde iyileşme olmamış, mevcut tehdit ve riskler artmıştır."

'Askeri katkı'dan 'dinamik bir politika'ya

Tezkere metninde tezekereye gerekçeler arasında Şam'da düzenlenen kimyasal silah saldırısı da yer aldı. Sınır güvenliğine vurgu yapılan metinde kararın "ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olması"nın hedeflendiği belirtildi.

Tezkerenin içeriği ise "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi" olarak tanımlandı.

Tezkerenin ilgili bölümü şöyle:

"Ülkemizin muhtemel tehlikelere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, hadiselerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümet'çe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve buna imkan sağlayan gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 4 Ekim 2012 tarihli ve 1025 sayılı TBMM Kararıyla Hükümete verilen izin süresinin 4 Ekim 2013 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılmasını Anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim."

1 Mart 2003 yılında, Irak savaşı arifesinde ordu'nun ABD önderliğinde gerçekleşecek askeri harekata katılmasına yönelik hazırlanan ve Meclis'te onaylanmayan tezkere de askeri harekatın içeriği ise "çok yönlü ve mukayeseli değerlendirme ışığında askeri katkıda bulunulması" olarak tanımlanmıştı.

Reddedilen 1 Mart 2003 tezkeresinin ilgili kısmı şöyle:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ve Irak’ın içinden geçmekte olduğu bu tarihi dönemeçte Türkiye’nin milli çıkarlarını uzun vadeli bir perspektif içinde gözeten bir bakış açısı geliştirilmesinin gerekli olduğuna inanan hükümetimiz, Irak’ta hüküm süren belirsizlik ortamı ve olumsuz şartlar ile arazideki güvenlik risk ve tehlikelerine rağmen bu konuda yaptığı çok yönlü ve mukayeseli değerlendirme ışığında askeri katkıda bulunulmasının Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak taşıdığı sorumlulukların bir icabı olacağı sonucuna varmıştır. "



Bugün kabul edilen tezkerenin tam metni için tıklayınız

Reddedilen 2003 Irak tezkeresi tam metni için tıklayınız