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Suriye tezkeresi kapalı oturumda mı görüşülecek?

Kulislerde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'kozmik bilgiler' vermesi durumunda, görüşmelerin gizli yapılabileceği belirtiliyor

03 Ekim 2013 00:20

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Suriye tezkeresinin  yarınki oturumunun kapalı olup olmayacağı tartışılıyor. Kulislerde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'kozmik bilgiler' vermesi durumunda, görüşmelerin gizli yapılabileceği belirtiliyor. Ancak, hükümet ve iktidar kanadından bu konuda yansıyan bir tutum yok. Tezkere de siyasi partilerin oylamada takınacakları tutum da netleşiyor. CHP ve BDP, tezkereye ret oyu kullanacak. MHP, orta bir yol izliyor.

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