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Dünya

Suriye televizyonundan 100 yıllık hata

BBC’nin mizansen olarak yayımladığı Prens Ferdinand'a düzenlenen suikast haberini gerçek zanneden Suriye devlet televizyonu, suikastı son dakika olarak duyurdu

30 Haziran 2014 16:19

İngiliz yayın organı BBC, Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliahttı Prens Franz Ferdinand'a düzenlenen suikastı cumartesi günü "100 yıl önce" hashtag'iyle mizansen olarak son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

TRT’de yer alan habere göre, BBC’nin mizansenini gerçek zanneden Suriye devlet televizyonu yanlışlıkla bu bilgiyi kullandı ve 100 yıl önce gerçekleşen olayı son dakika haberi olarak alt yazıyla duyurdu.

BBC attığı Tweet'te, "Arşidük Ferdinand'ın konvoyunu hedef alan patlamada 20 kişi yaralandı" şeklinde yazıyordu. Fransız Haber Ajansı'nın Suriye ve Lübnan haberlerini yapan muhabiri, bu şaşırtıcı son dakikayı fotoğraflayarak, yine internet üzerinden duyurdu.

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