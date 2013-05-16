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Dünya

Suriye taslağı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

BM Genel Kurulu'nda, Suriye hakkındaki karar taslağı 12 ret oyuna karşın 107 oyla kabul edildi. Oylamada 59 ülke ise çekimser kaldı

16 Mayıs 2013 00:11

BM Genel Kurulu'nda, Suriye hakkındaki karar taslağı 12 ret oyuna karşın 107 oyla kabul edildi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir grup ülke tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan karar taslağı lehte ve aleyhte konuşmaların ardından oylandı.

Oylamada 107 ülke kabul, 12 ülke ret oyu verirken, 59 ülke çekimser kalmayı tercih etti.

Taslağın kabul edilmesiyle BM Genel Kurulu'nda üçüncü Suriye kararı çıkarılmış oldu. Diğer ikisi geçen yıl 16 Şubat ve 3 Ağustos'ta 130'dan fazla ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Kabul edilen karar taslağı BM Güvenlik Konseyi kararı gibi bağlayıcı olmayacak ancak uluslararası toplumun Suriye'de yaşananlara bakışının görülmesi ve Şam rejimi üzerinde baskının artması açısından önem taşıyor.
Alınan kararla daha önce birçok ülke tarafından Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanınan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) BM Genel Kurul kararında da yer almış oldu.

Kabul edilen metinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren maddeler de yer alıyor.

Kararda uluslararası toplumdan Suriyeli sığınmacıları misafir eden ülkelere finansal destek verilmesi talep edilirken, Suriye ordusunun komşu ülkelerin topraklarına top atışı yapması ve ateş açması sonucu bu komşu ülkelerin vatandaşları ve Suriyelilerin hayatını kaybetmesi kınandı.

Kararda bu tutumun hem uluslararası hukuka aykırı olduğu hem de komşu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ile bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtilerek, Suriye hükümetinden komşu ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi istendi.

 

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