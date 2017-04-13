Suriye tasarısına Rusya vetosu

Suriye'nin İdlib vilayetindeki Han Şeyhun kasabasında geçen hafta düzenlenen ve 87 kişinin hayatını kaybettiği ‘kimyasal saldırı’ ile ilgili hazırlanan karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan tasarı daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Konsey'in daimi üyelerinden Çin ise oylamada çekimser kaldı.

Oylamaya sunulan karar tasarısında, 4 Nisan'da meydana gelen ve kimyasal silahların kullanıldığı belirtilen saldırı kınanıyor ve Şam'daki yönetimin, saldırının uluslararası uzmanlar tarafından araştırılmasına imkân sağlaması isteniyordu.

Geçici üyeler

Tasarı için Rusya'nın yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Bolivya da ret oyu kullandı. Geçici üyelerden Etiyopya ve Kazakistan ise Çin gibi çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan birinin veto hakkını kullanması halinde oylamaya sunulan karar tasarısı çoğunluk olsa bile kabul edilmiyor. BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin yanı sıra iki yılda bir değişen 10 da geçici üyesi bulunuyor.

Almanya ve Fransa'dan tepki

Tasarının Rusya'nın vetosunu takılmasına Almanya ve Fransa'dan tepki geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın müttefiki Esad'ı korumaya alarak ağır bir sorumluluk yüklendiği" ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Moskova'nın olayın araştırılmasını engellemesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. Rusya, son tasarı ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye ile ilgili bir karar tasarısını sekizinci kez engellemiş oldu.

İngiltere Büyükelçisi: Sarin kullanıldı

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Matthew Rycroft da ülkesindeki bilim insanlarının kimyasal saldırıda sarin gazının kullanıldığını kanıtladığını söyledi. Rycroft, Han Şeyhun'dan alınan örneklerin incelendiğini ve sarin ya da sarin gazı özlü bir maddenin söz konusu olduğunu dile getirdi.

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dpa/Reuters/HS/GA