-Suriye tasarısı oylanacak BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.02.2012 - BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Fas tarafından hazırlanan karar tasarısını bugün oylamaya sunması bekleniyor. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, BMGK'nın, TSİ 16.00'da toplanacağı duyuruldu. BMGK'nın dönem başkanı Togo'nun BM Daimi Temsilciliği Müsteşarı Kokou Nayo M'beou da AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının Suriye karar tasarısını oylama amacıyla yapılacağını söyledi. Bu arada, karar tasarısı metinlerinde son ana kadar değişiklik olabiliyor. Ancak Fas tarafından hazırlanan, dün gece BMGK'ya son olarak yeniden sunulan ve Türkiye'nin de sponsorları arasında bulunduğu karar tasarısı metninde, ''Arap Birliği'nin, Suriye'de demokratik ve çoğulcu siyasi geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan 22 Ocak 2012'deki kararına tam destek'' verilirken, Rusya'nın kararı veto etmesini engellemek amacıyla, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yetkilerini yardımcısına bırakması'' maddesi metinden çıkarılmış bulunuyor. Karar tasarısında Suriyeli yetkililerin, ''Sivillere karşı güç kullanımı, keyfi adam öldürmeler, tutuklamalar, infazlar, işkence ve kötü muamele'' gibi işledikleri tüm insan hakları ihlalleri kınanırken, Suriye yönetiminden insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi isteniyor. Ayrıca, Suriye'de silahlı gruplar da dahil olmak üzere bütün taraflara, tüm şiddet eylemlerini sona erdirme çağrısında bulunuluyor. Tasarının 15 üyeli BMGK'dan geçmesi için hiçbir daimi üye (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) tarafından veto edilmemesi ve en az 9 üyenin ''evet'' oyunu alması gerekiyor.