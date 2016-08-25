Suriye tarafına tank geçişi bu sabah da sürüyor

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun da katkısıyla gerçekleştirilen Cerablus operasyonunun ardından bu sabah da Türkiye tarafından tankların Suriye'ye geçtiği görüldü.

Fransız haber ajansı AFP ve Doğan Haber Ajansı (DHA) Gaziantep'in sınırdaki Karkamış ilçesinde konuşlu tanklardan bir kısmının yanlarındaki iş makineleriyle birlikte Suriye'ye girdiğini aktardı.

AFP sınırı geçen tank sayısını 10 olarak verdi.

'Fırat kalkanı' adı verilen harekâtla birlikte dün Cerablus IŞİD'in elinden alınmıştı. ÖSO güçlerinin saat 16.00 civarında Cerablus merkezine girdiği açıklanmıştı.

Dün akşam konuşab Başbakan Binali Yıldırım ise Cerablus'un alınmasaından sonra atılabilecek adımları değerlendirirken, Suriye'deki Kürt silahlı yapılanması YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına yerleşmesine izin verilmeyeceğini vurguladı:

"Hassasiyetimiz, bu toprakların oldu bittiye getirilerek, PYD-YPG unsurlarınca işgal edilmemesi. Ana mantık, DEAŞ ile mücadele etmek, diğer terör gruplarıyla mücadele etmek, Suriye'nin gelecekte toprak bütünlüğünü bozmadan, bütün etnik grupların, Kürt, Arap, Nusayri gibi hepsinin birlikte yaşayacağı bir Suriye inşa etmek."