-SURİYE TANKLARI ZEBADANİ'YE GİRDİ AMMAN (A.A) - 02.08.2011 - Suriye ordusuna ait tankların, akşam Lübnan sınırındaki Zebadani kentine girdiği bildirildi. Görgü tanıkları, kent sakinlerinin, Hama'daki ayaklanmaya destek için gösteri yapmasının ardından 20'den fazla tank ve zırhlı aracın Zebadani'ye girdiğini söyledi. Zebadani'de, tanklardan otomatik silahlarla açılan ateşte en az 3 göstericinin yaralandığı belirtildi. -ABD'DEN SURİYE HÜKÜMETİNE ÇAĞRI- WASHINGTON - ABD, Suriye hükümetine kendi halkının "kıyımına son vermesi" çağrısında bulundu. İstişareler için Washington'da bulunan ABD'nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford ile dün görüşen ABD Başkanı Barack Obama, kutsal ramazan ayının başında Suriyeli göstericilere yönelik son saldırıların "çok çirkin" olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a "kıyımı hemen durdurması", BM Güvenlik Konseyi'ne de harekete geçmesi çağrısı yaptı. El Cezire televizyonu, Suriyeli güvenlik güçlerinin Hama'ya önceki gün başlattığı ve dün devam eden saldırılarında 130 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurmuştu.