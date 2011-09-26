-Suriye tankları El Rastan'ı vurdu AMMAN (A.A) - 26.09.2011 - Suriye tanklarının bu gece, ordudan kaçanları ortaya çıkarmak için stratejik bir karayolu üzerinde bulunan El Rastan kasabasını vurduğu ve saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Kuzeydeki Humus kentinin 20 kilometre kuzeyinde bulunan kasabadakiler, Devlet Başkanı Beşşar Esad güçlerinin ağır silahlarla kasabayı hedef alması sonucu El Rastanlı üç kişinin yaralandığını söyledi. Türkiye'ye giden ana karayolu üzerinde bulunan Humus kentine çok yakın olan El Rastan'da ordudan kaçan askerlerin demokrasi yanlısı protestolara destek verdiği bildiriliyor. 20 milyon kişinin yaşadığı Suriye'de 41 yıldır süren Esad ailesi iktidarının sona ermesini isteyen Suriyeliler, aylardır sokakları doldurarak Devlet Başkanı Esad ve rejimin gitmesini talep ediyor. Şam yönetimi ise halkın taleplerin şiddetle karşılık veriyor. BM rakamlarına göre Suriye'deki askeri operasyonlarda şimdiye kadar 100'ü çocuk olmak üzere en az 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Şam yönetimi ise ''teröristler ve isyancıların'' 700 polis ve askeri öldürdüğünü ileri sürüyor.