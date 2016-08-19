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Dünya

Suriye sorununa Çin de müdahil oluyor

"Çin ve Suriye ordusunu geleneksel dostluk ilişkisi vardır"

19 Ağustos 2016 15:02

Geçtiğimiz Salı günü Çinli üst düzey askeri yetkililerinin Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye ve Rus askeri yetkilileriyle görüştüğü açıklandı.

Çin The Global Times gazetesinin haberine göre Çinli Amiral Guan Youfei, SuriyeSavunma Bakanı Fahad Jassim al-Freij ile bir araya gelerek gelecek işbirliği olanakları ile iki ülke arasındaki bağların güçlendirilimesini konuştular.

Guan Youfei görüşme ile ilgili olarak ‘‘Çin ve Suriye ordusunu geleneksel dostluk ilişkisi vardır. Çin Ordusu şimdi Suriye ordusuna yardım ve işbirliği arzusundadır” diye konuştu.

Çin kaynaklarından yapılan açıklamada tarafların askeri birliklerin eğitimi konusunda işbirliğinin geliştirilmesi ve Çin ordusunun insani yardımı konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı.

Şangay Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü profesörlerinden Zhao Weiming Suriye krizinin barışçıl çözümüne ve IŞİD terörüne karşı Çin Ordusu’nun daha fazla katkı yapmasının zamanı olduğunu belirterek ‘‘Çünkü kriz eskisi kadar yoğun değil. Rusya ve ABD Şubat ayında Suriye Hükümeti ve muhalefet arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra politik çözümler için görüşmeye başladılar.Çin Ordusu şimdiye kadar Suriye’de teröristlere karşı savaşmak üzere doğrudan askeri güç göndermedi.Guan’ın ziyareti daha ileri düzeyde bir işbirliğinin ilk adımı olabilir” diye konuştu.

Guan Youfei’nin Suriye ziyareti sırasında Rusya askeri yetkilileri ile de görüştüğü açıklandı.

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