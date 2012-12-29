'Suriye siyasi çözüm ya da cehennemle karşı karşıya'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in iktidarda kalmakta kararlı olduğunu ve onu ikna etmek için bir şey yapılamayacağını ileri sürdü. BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi de, Suriye'nin "siyasi çözüm" ve "cehennem" seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi ile görüşmesinden sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in görevini bırakmama konusunda çok karalı olduğunu belirten Lavrov, "Beşşar Esed kamuya açık ve özel görüşmelerinde görevi bırakmayacağını ısrarla belirtiyor. Esed koltuğunda kalmakta kararlı" dedi.



Muhaliflerin cevabı 'sürpriz'



Suriye'de siyasi bir çözüm bulmak için hala şans bulunduğunu ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye muhalefetinin görüşme isteklerine olumsuz cevap vermesini ise, "sürpriz" bir gelişme olarak değerlendirdi.



'Siyasi çözüm için çalışmalıyız'



Suriye'nin başkenti Şam'da Esed'le görüşmesinin ardından Moskova'ya giden BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Lahdar Brahimi de, Suriye'nin "siyasi çözüm" ve "cehennem" seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Brahimi, Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması için tüm dünyanın bıkıp usanmadan çalışması gerektiğini de söyledi.



'İç işlerimize karışma uyarısı'



Rusya, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed Muaz el-Hatib'i Suriye konusunu görüşmek için Moskova'ya davet etti. Ancak, Suriye muhalefeti söz konusu daveti reddetti ve Rusya'ya Suriye'nin iç işlerine karışmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.



Rusya Cenevre mutabakatında ısrarlı



Rusya, Suriye krizinde Cenevre'de varılan mutabakatın tek çözüm yolu olduğu yönündeki görüşünü sık sık dile getirirken, ''Esed'in avukatı olmadığını, Suriye rejiminin değil, Suriye halkının geleceğinin önem taşıdığını'' vurguluyor.

Rusya'nın Suriye politikasındaki temel parametrelerden biri olan Cenevre Mutabakatı, Şam rejimi ile muhalefetin karşılıklı rızasına dayalı olarak geçiş yönetiminde görev alacak yetkililerin belirlenmesini öngörüyor.



Türkiye Esed'li formüle karşı



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da dün yaptığı açıklamada, Suriye'de geçiş döneminin Beşar Esed'le olabilmesi şansının Haziran ayına göre bile bugün artık tümüyle neredeyse kaybolduğunu ifade ederek, ''Bu yeni şartlara uygun bir geçiş modeli üzerinde istişarelerimiz sürüyor'' demişti.