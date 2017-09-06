Suriye sınırının 600 kilometrelik bölümü PYD'nin kontrolünde

Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan Suriye sınırının, Suriye tarafında bulunan 600 kilometrelik kısmı Suriye'deki iç savaş sonrasında PYD'nin kontrolüne geçti.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye-Suriye sınırında toplam 9 gümrük kapısı bulunuyor. İki ülke arasında inşa edilen en büyük hudut kapıları da Hatay ve Kilis sınırlarında bulunan Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları.
PYD'nin Suriye tarafında kontrol ettiği kapılar şunlar:
1- İslahiye = Afrin Akbez
2- Mürşitpınar = Ayn El Arap
3- Akçakale = Tel Abyad
4- Ceylanpınar = Rasulayn
5- Şenyurt = Dırbesiye