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Suriye sınırının 600 kilometrelik bölümü PYD'nin kontrolünde

Suriye tarafında 5 sınır kapısını kontrol ediyor

06 Eylül 2017 17:59

Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan Suriye sınırının, Suriye tarafında bulunan 600 kilometrelik kısmı Suriye'deki iç savaş sonrasında PYD'nin kontrolüne geçti. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye-Suriye sınırında toplam 9 gümrük kapısı bulunuyor. İki ülke arasında inşa edilen en büyük hudut kapıları da Hatay ve Kilis sınırlarında bulunan Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları.

PYD'nin Suriye tarafında kontrol ettiği kapılar şunlar:

1- İslahiye = Afrin Akbez

2- Mürşitpınar = Ayn El Arap

3- Akçakale = Tel Abyad

4- Ceylanpınar = Rasulayn

5- Şenyurt = Dırbesiye

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