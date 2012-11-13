T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye sınırından tüyler ürperten görüntüler

Özgür Suriye Ordusu’nun kepçelerle kazdığı çukurlara asker ve siviller elbiseleriyle birlikte atılırken görüldü

13 Kasım 2012 20:24

 

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından öldürülen Beşşar Esad’a bağlı askerler ve sivillerin toplu halde gömüldüğü ortaya çıktı. Bölgede çekilen görüntülerde, öldürülen Suriyelilerin cesetlerinin kamyonetlere üst üste yerleştirilerek, sınıra getirildiği görüldü.
 
DHA'da yer alan habere göre; Rasulayn ilçesinde son günlerdeki yoğun çatışmalar sırasında ÖSO tarafından öldürülen Suriyeli askerler toplu halde toprağa veriliyor. Öldürülen Suriyelilerin cesetleri bir kamyonet kasasına konularak, ilçe yakınlarında açılan toplu mezarlara elbiseleriyle birlikte atılarak gömülüyor.
 
Rasulayn’dan kaçarak Türkiye’ye sığınanların çektiği görüntülerde Özgür Suriye Ordusu’nun kepçelerle kazdığı çukurlara asker ve siviller elbiseleriyle birlikte atılırken görülüyor. Görüntülerde, son olarak cesetlerin üzerlerine Suriye Devlet Başkanı Esad’ın fotoğrafı bırakıldıktan sonra toprakla üzerleri kapatılıyor.

ETİKETLER

suriyeösosuriye sınırıtürkiye sınırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24