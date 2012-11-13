Suriye sınırından tüyler ürperten görüntüler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Rasulayn bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından öldürülen Beşşar Esad’a bağlı askerler ve sivillerin toplu halde gömüldüğü ortaya çıktı. Bölgede çekilen görüntülerde, öldürülen Suriyelilerin cesetlerinin kamyonetlere üst üste yerleştirilerek, sınıra getirildiği görüldü.

DHA'da yer alan habere göre; Rasulayn ilçesinde son günlerdeki yoğun çatışmalar sırasında ÖSO tarafından öldürülen Suriyeli askerler toplu halde toprağa veriliyor. Öldürülen Suriyelilerin cesetleri bir kamyonet kasasına konularak, ilçe yakınlarında açılan toplu mezarlara elbiseleriyle birlikte atılarak gömülüyor.

Rasulayn’dan kaçarak Türkiye’ye sığınanların çektiği görüntülerde Özgür Suriye Ordusu’nun kepçelerle kazdığı çukurlara asker ve siviller elbiseleriyle birlikte atılırken görülüyor. Görüntülerde, son olarak cesetlerin üzerlerine Suriye Devlet Başkanı Esad’ın fotoğrafı bırakıldıktan sonra toprakla üzerleri kapatılıyor.