Suriye sınırından Türk askerlerine ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay sınırında devriye görevi yapan askerlerin üzerine Suriye tarafından Kalaşnikof tüfeklerle ateş açıldığını ve askerlerin karşılık verdiğini, olayda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'da devriye görevi yapan askerlere yaylım ateşi açıldığını duyurdu. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alayı Hatay Kavalcık Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, 20-25 şahsın Suriye'den Türkiye istikametine doğru yaklaştığı tespit edilmiş ve Mobil Yol Kontrol Unsurları (MYKU) tarafından şahıslara 'Dur' ikazında bulunulmuştur. 'Dur' ikazına uymayan şahısların sınıra yaklaşmaya devam etmesi üzerine, MYKU tarafından havaya uyarı ateşi yapılmıştır. Uyarı ateşine grubun gerisinde bulunan ve Suriye topraklarında mevzilenen kişiler tarafından Kaleşnikof piyade tüfeği ile 20-25 el ateş açılmıştır. Bunun üzerine MYKU tarafından anında karşılık verilmiş ve açılan karşı ateş sonucu şahıslar Suriye istikametine doğru kaçarak gözden kaybolmuşlardır.

Yine Kavalcık Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, 8-10 şahsın Suriye'den Türkiye istikametine doğru yaklaştığı tespit edilmiş ve MYKU tarafından şahıslara 'Dur' ikazında bulunulmuştur. 'Dur' ikazına uymayan şahısların sınıra yaklaşmaya devam etmesi üzerine, MYKU tarafından havaya uyarı ateşi yapılmıştır. MYKU'nun açtığı uyarı ateşi sonucu şahıslar Suriye istikametine doğru geri kaçmışlardır. Bu esnada Kavalcık Köyünden unsurlarımızı oyalamak maksadıyla bölgeye yaklaşık 8-10 motosikletli grup gelmiş, MYKU'nun açtığı uyarı ateşi sonucu şahıslar geri kaçmışlardır. Uzaklaşan gruptan 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir.

Ayrıca Hatay Hacıpaşa Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bölgede hudut devriye faaliyeti icra eden MYKU tarafından, Asi Nehri üzerinde ve çevresinde toplam 600 litre akaryakıt bulunan 60'ar litrelik 10 adet bidon ve 1 adet sal tespit edilmiştir. Söz konusu akaryakıt dolu 10 adet bidon ve 1 adet sal Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile tutanak tutularak olay yerinde kullanılmaz hale getirilmiştir."