Suriye sınırındaki rafineride meydana gelen patlama korku yarattı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi'ndeki rafineride bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamalar, korkuya neden oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Reşit Çelebioğlu’nun haberine göre, gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamada ölenlerin olduğu iddia edildi.

Sınır hattındaki Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez İlçesi'ndeki rafineride saat 15.50 sıralarında art arda patlamalar meydana geldi. Kilis'te paniğe neden olan patlamalar nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alev topunun gökyüzüne yükseldiği patlamada çok sayıda Suriyelinin öldüğü iddia edildi.