T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırındaki rafineride meydana gelen patlama korku yarattı

Türkiye'nin Suriye sınırında, Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesindeki rafineride meydana gelen patlama, bölge halkında paniğe yol açtı

07 Eylül 2013 22:23

 

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi'ndeki rafineride bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamalar, korkuya neden oldu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Reşit Çelebioğlu’nun haberine göre, gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamada ölenlerin olduğu iddia edildi.

Sınır hattındaki Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez İlçesi'ndeki rafineride saat 15.50 sıralarında art arda patlamalar meydana geldi. Kilis'te paniğe neden olan patlamalar nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alev topunun gökyüzüne yükseldiği patlamada çok sayıda Suriyelinin öldüğü iddia edildi.

 

ETİKETLER

kilisazezsuriyepatlamarafinerihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24