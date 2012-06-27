Suriye sınırındaki PKK bayrağı dikkat çekti

Şam yönetimi, Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan bir bölgeye PKK'yı simgeleyen bir bayrak dikilmesine izin verdi. 15 metre yüksekliğindeki bayrağın Türkiye'den rahatlıkla görülebildiği bildirildi.

Türkiye ile Suriye arasındaki 'Uçak krizi' devam ederken, sınırın ötesinden gerilimi yükseltecek bir hareket geldi.

Suriye, sınırın sıfır noktasına PKK'nın bayrak dikmesine izin verdi.

Edinilen bilgiye göre Suriye ilk olarak, Şırnak'ın Cizre ilçesi karşısında bulunan sınır karakoluna dev bir Suriye bayrağı astı.

Şam yönetimi ardından, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Köyü karşısındaki Ayn-El Arap kasabasına PKK'yı simgeleyen bir bayrak asılmasına göz yumdu.

Yüksek bir tepeye dikilen 15 metre yüksekliğindeki bayrağın Türkiye'den rahatlıkla görülebildiği kaydedildi.