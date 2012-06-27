T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırındaki PKK bayrağı dikkat çekti

Suriye, sınırın sıfır noktasına PKK'nın bayrak dikmesine izin verdi

27 Haziran 2012 23:02

 

Şam yönetimi, Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan bir bölgeye PKK'yı simgeleyen bir bayrak dikilmesine izin verdi. 15 metre yüksekliğindeki bayrağın Türkiye'den rahatlıkla görülebildiği bildirildi.
 
Türkiye ile Suriye arasındaki 'Uçak krizi' devam ederken, sınırın ötesinden gerilimi yükseltecek bir hareket geldi.
 
Suriye, sınırın sıfır noktasına PKK'nın bayrak dikmesine izin verdi.
 
Edinilen bilgiye göre Suriye ilk olarak, Şırnak'ın Cizre ilçesi karşısında bulunan sınır karakoluna dev bir Suriye bayrağı astı.
 
Şam yönetimi ardından, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Köyü karşısındaki Ayn-El Arap kasabasına PKK'yı simgeleyen bir bayrak asılmasına göz yumdu.
 
Yüksek bir tepeye dikilen 15 metre yüksekliğindeki bayrağın Türkiye'den rahatlıkla görülebildiği kaydedildi.
 

ETİKETLER

suriyepkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24