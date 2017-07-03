Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın

Mardin'in Nusaybin İlçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasında bulunan mayınlı arazide çıkan anız yangını güçlükle kontrol altına alındı.
Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin'e bağlı Durakbaşı Köyü arasındaki mayınlı bölgede anız yangını çıktı. Yangını görenler olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.