-SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLARIN TEMİZLENMESİ KANUNU ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Anayasa Mahkemesi, 5903 sayılı Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun'un, Milli Savunma Bakanlığınca temizleme işinin yaptırılamaması halinde taşınmazların tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılacağına ilişkin hükmü iptal etti. Mahkeme, ''taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılmasına'' ilişkin hükmün de iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi, TBMM'deki tüm muhalefet partili milletvekillerinin imzasıyla açılan davada, iptal istemini karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, kanunun, ''amaç ve kapsamını'' düzenleyen 1'inci maddesinin 1'inci tümcesinde yer alan ''...ve bu suretle elde edilecek arazilerin, tarımsal amaçlı kullanılması...'' ibaresinin iptal istemini reddetti. Yüksek Mahkeme, ''ihale işlemleri'' başlığıyla düzenlenen 2'nci maddesinin 1'inci numaralı fıkrasının da iptal isteminin reddine karar verdi. Bu hüküm mayın temizleme işinin Kamu İhale Kanunu'nun ''istisnalar'' başlıklı 3'üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen, istisna hükümlere göre Milli Savunma Bakanlığınca yaptırılacağını öngörüyor. Anayasa Mahkemesi, aynı kanunun 2'nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının 1, 2, 4 ve 6'ncı tümcelerinin iptaline karar verdi. İptal edilen tümceler şöyle: ''Birinci ve ikinci fıkralar hükümleri çerçevesinde mayın temizleme işinin yaptırılamaması halinde, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın Hazineye ait ya da Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılır. Ayrıca, söz konusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilir. Bu fıkranın uygulanması halinde, ihale komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri ile çalışma esas ve usulleri aynı komisyonca belirlenir.'' Anayasa Mahkemesi, kanunun 2'nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının 1'inci ve 2'nci tümcelerinin iptal edilmesi nedeniyle uygulama olanağı kalmayan ''Maliye Bakanlığınca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde, mayın temizleme süresi taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı, taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçemez'' şeklindeki 3'üncü maddesinin de tamamının, iptaline karar verdi.