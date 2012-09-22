Suriye sınırındaki Akçakale'ye askeri araç sevkıyatı

Büyük ölçüde Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin kontrolüne geçen ve çatışmaların aralıklarla devam ettiği Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında yer alan Akçakale'ye, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan obüsler gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaştırılan askeri araçlar, 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 5. Bölük Komutanlığı'na getirildi.

Bu arada son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden de aralıklarla top sesleri duyuluyor.