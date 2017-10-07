Suriye sınırında tansiyon yükseldi (2)

CİLVEGÖZÜ\'NDE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Batı illerinden gönderilen askeri birlikler, tank ve askeri zırhlı araçlar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde sınır birliklerine yerleştirildi. Sınır birliklerinde konuşlandırılan tank ve fırtına obüslerinin namluları Suriye\'ye çevrildi. 2\'nci Hudut Taburu Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun olduğu sıfır noktasında ise zırhlı iş makinaları da dikkat çekti.

Bu arada Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndaki hoparlörlerden saat 10.00 sıralarında \'Çanakkale Türküsü\' çalınması dikkat çekti.

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