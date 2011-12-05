-Suriye sınırında sistem değişikliği gerekçesi REYHANLI - 05.12.2011 - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Şanverdi, Suriye'nin, 5 gündür Babel Hava Sınır Kapısı'nda bilgisayar sistemindeki değişikliği gerekçe göstererek nakliye araçlarının geçişine izin vermediğini söyledi. Şanverdi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetkililerin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmalarını askıya aldıkları 1 Aralık'ta kendi sınır kapılarında sistem yenilemesi çalışması başlattığını hatırlattı. Bu çalışmanın 5 gündür sürdüğünü ve bunun gerekçe gösterilerek yüklü Türk plakalı araçların geçişine izin verilmediğini anımsatan Şanverdi, şöyle devam etti: ''Suriye, 5 gündür Babel Hava Sınır Kapısı'nda bilgisayar sistemi değişikliği çalışması gerekçesiyle araçlarımızın geçişine izin vermiyor. Bu uygulama Suriye'deki diğer sınır kapılarında da aynı. Şu an Ürdün'den Suriye üzerinden Türkiye'ye gelecek olan çok sayıda aracımız da Ürdün-Suriye sınırında bekliyor.'' Şanverdi, şu an Babel Hava Sınır Kapısı'nda bekleyen araç sayısının 700 civarında olduğunu belirterek, bu beklemenin maddi kayıplara neden olduğunu kaydetti. Şanverdi, ''Sorun bugün veya yarın halledilecek' diye bizi geçiştiriyorlar. Bu nedenle meyve, sebze ve gıda maddesi yüklü araçlarda bozulmalar başladı'' dedi. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki işleyişte hiç bir sorun olmadığını belirten Şanverdi, geçişlerin olağan haliyle sürdüğünü kaydetti. Suriye plakalı araçların da yüklü dahi olsalar Türkiye'ye giriş veya çıkış yapabildiğinin altını çizen Şanverdi, ''Suriye plakalı hiç bir tır Türkiye'ye gelirken veya dönerken bu tip uygulamalara maruz kalmıyor'' dedi. Babel Hava sınır kapısında 5 gündür bekleyen tır sürücüsü Metin Başdoğan (55), Suriyeli yetkililerin cihazların sorunlu olduğunu söylediğini belirterek, bekleme sırasında taşıdığı süt ve süt ürünlerinin bozulduğunu ve çok mağdur olduklarını söyledi.