-Suriye sınırında silah sesleri ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesinde, Suriye Ordusu ile muhalifler arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Özgür Suriye Ordusundan bir yetkili, ordu ile muhalifler arasında Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyünün karşısındaki Suriye'nin Aynelbeyda köyü ve civarında akşam saatlerinde çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda ellerinde henüz bilgi bulunmadığını aktaran yetkili, çatışmalar nedeniyle yöre halkının güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığını kaydetti. Bu arada çatışma ve silah seslerinin Türkiye tarafında da duyulduğu bildirildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'i arayıp konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.