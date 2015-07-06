Suriye sınırında plakasız kamyondan 10 bin fünye çıktı!

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde plakasız bir kamyonda yapılan aramada 10 bin fünye ile 290 kilometre uzunluğunda fitil ele geçirildi. Fünyelerin, Tel Abyad’a götürülmek istendiği öne sürülüyor. Olayla ilgili 4’ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Arıcan Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen plakasız bir kamyonda arama yapıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, yapılan aramada 10 bin fünye ile 290 kilometre uzunluğunda fitil bulunurken araçta bulunan 4’ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin ilk ifadelerinde, “Sınır hattındaki Arıcan köyünden karşı taraftaki Tel Abyad’a geçmeye çalışıyorduk” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kuşkulu nakliyat

Malatya merkezli bir şirketin iki hafta önce Suriye üzerinden Ürdün’e 1 milyon adet infilaklı fitil satmak istediği ortaya çıkmıştı. Belgelere göre, infilaklı fittiler Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçirilerek, cihatçıların kontrolündeki bölge üzerinden Ürdün’ün başkenti Amman’a transfer edilmek isteniyordu. Haberin ortaya çıkması üzerine, Ankara’dan verilen talimat gereği Antakya Gümrük Müdürlüğü’nce patlayıcı maddenin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişine izin verilmemişti.