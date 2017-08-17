Suriye sınırında PKK'lılara ait tünel bulundu

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde valilik, MİT, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı birliklerin ortak yürüttüğü çalışmalarda, Suriye’nin Kamışlı kentine açılan 40 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

PKK/KCK ve PYD/YPG tarafından Suriye’den, Nusaybin İlçesi’ne silah, mühimmat aktarımında kullanılmak üzere kazılan tünelle ilgili kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından imha edileceği belirtilen PKK tüneliyle ilgili Mardin Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Suriye ile 151.6 km sınırı olan ilimizin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla, Valiliğimiz ve MİT Bölge Daire Başkanlığı koordinesinde ve 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın katkılarıyla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde; 17.08.2017 tarihinde, PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye bölgesinden Nusaybin İlçesine, ülkemize yönelik kadro/silah/mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazılan ve yaklaşık 40 metre uzunluğunda halihazırda kazımı devam etmekte olan bir tünel tespit edilmiş olup tünelin imhasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımızın kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."