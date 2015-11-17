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Suriye sınırında mısır ve ayçiçeği ekimine yasak!

221 kilometrelik sınır hattında ekim yasağı getirildi

17 Kasım 2015 19:00

Şanlıurfa Valiliği, Suriye sınırında olası saldırı ve sızmaları önlemek amacıyla sınırda askeri yasak bölgelerinde mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak’ın haberine göre, valilik yaptığı açıklamada  Şanlıurfa'nın Suriye ile 221 kilometrelik sınır hattı bulunduğu; 1 ve 2'nci derece askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine, ekilen bitkilerin güvenlik zafiyetine yol açtığı belirtildi. 1 ve 2'inci derece askeri yasak bölgelerde güvenlik amacıyla çiftçilerin tarlalarında mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:

 

"İzin verilmeyecektir"

 

1'inci hat devriye yolundan itibaren 200 metrelik bir alanda uzun boylu bitkilerin (mısır ve ayçiçeği gibi) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi gereğince izin verilmeyecektir."

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