-SURİYE SINIRINDA LÜBNANLI BİR ASKER ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Suriye sınırı yakınlarında Lübnanlı bir askerin öldürüldüğü bildirildi. Filistin'de yayımlanan El Kudüs gazetesinin güvenlik yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Suriye-Lübnan sınırı yakınında yer alan Bakuba vadisinde, bir araçtan açılan ateş sonucu Lübnanlı bir askerin öldürüldüğü belirtildi. Yetkililer, araçta bulunan üç kişinin kaçtığını, silahlı saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.